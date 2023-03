La Juve corsara batte 1-0 l' Inter | decide Kostic

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il derby d'Italia va allantus, che si impone per 1-0 a San Siro sull', trovando tre punti molto pesanti. E're il match nel primo tempo, al termine di una rapida ripartenza dei suoi. Tensione a fine gara, con rossi per D'Ambrosio e per Paredes. Nervi tesi in casa, al terzo ko nelle ultime quattro giornate di Serie A; sorride invece la, che prosegue la propria rincorsa dopo la penalizzazione di 15 punti.Dopo appena due minuti è Barella a scaldare le mani a Szczesny con un bel destro dal limite che viene parato in corner dal polacco. La sfida tra i due si ripete al 18?, quando il centrocampista della nazionale va al tiro da dentro l'area dopo un bel triangolo chiuso con Lukaku ma Szczesny respinge centralmente. I padroni di casa ...