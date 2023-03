La Juve arriverà in Champions nonostante la penalizzazione? (Di lunedì 20 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacquesthedandy : RT @GianniJ08: #Chiné ha fatto male i conti perché questa squadra arriverà nelle prime 4 anche con il -15 attuale in classifica. La #Juve v… - RosySenzaSpine : RT @GianniJ08: #Chiné ha fatto male i conti perché questa squadra arriverà nelle prime 4 anche con il -15 attuale in classifica. La #Juve v… - im____lc : Ragazzuoli, #Barella vi vuole dire qualcosa ???? Batti batti le manine che arriverà il papà, ti porterà i 3 punti che… - Flaco83550520 : @PIEMME979 Squadra totalmente finita. Col Benfica va a casa. In Campionato arriverà dietro la Juve pluripenalizzata… - BSoftaofta : RT @GianniJ08: #Chiné ha fatto male i conti perché questa squadra arriverà nelle prime 4 anche con il -15 attuale in classifica. La #Juve v… -