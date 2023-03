La guerra in Iraq venti anni dopo. Un anniversario da non sprecare (Di lunedì 20 marzo 2023) L’invasione dell’Iraq è cominciata il 20 marzo del 2003, vent’anni fa. L’anniversario questa volta non va sprecato, e per usarlo bene vorrei provare a stabilire qualche parallelo con l’invasione dell’Ucraina e la poco capita posizione vaticana, di allora e di oggi. Il primo punto di collegamento tra i due eventi è la loro illegalità internazionale: è stata illegale quella di vent’anni fa come quella “odierna”. Questo punto però sembra dire poco, sebbene non dovrebbe essere così. Era illegale la prima perché basata su una menzogna, l’Iraq non aveva “l’arma segreta”. È illegale quella odierna perché è basata sulla menzogna, l’Ucraina non è stata nazificata. Questo non assolve il regime di Saddam dalle sue indicibili colpe, come non assolve il sistema ucraino dai suoi errori, anche gravi, ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) L’invasione dell’è cominciata il 20 marzo del 2003, vent’fa. L’versario questa volta non va sprecato, e per usarlo bene vorrei provare a stabilire qualche parallelo con l’invasione dell’Ucraina e la poco capita posizione vaticana, di allora e di oggi. Il primo punto di collegamento tra i due eè la loro illegalità internazionale: è stata illegale quella di vent’fa come quella “odierna”. Questo punto però sembra dire poco, sebbene non dovrebbe essere così. Era illegale la prima perché basata su una menzogna, l’non aveva “l’arma segreta”. È illegale quella odierna perché è basata sulla menzogna, l’Ucraina non è stata nazificata. Questo non assolve il regime di Saddam dalle sue indicibili colpe, come non assolve il sistema ucraino dai suoi errori, anche gravi, ...

