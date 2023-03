La guerra che ha stravolto il Medio Oriente (Di lunedì 20 marzo 2023) La caduta di Saddam Hussein, avvenuta il 9 aprile 2003 con l’arrivo dei carri armati Usa nel centro di Baghdad, ha avuto molti effetti nella regione Mediorientale. Il motivo è essenzialmente basato sul fatto che l’Iraq, senza più un solido governo al potere, si è trasformato in una potenziale polveriera. Il Paese, attraversato storicamente da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 marzo 2023) La caduta di Saddam Hussein, avvenuta il 9 aprile 2003 con l’arrivo dei carri armati Usa nel centro di Baghdad, ha avuto molti effetti nella regionerientale. Il motivo è essenzialmente basato sul fatto che l’Iraq, senza più un solido governo al potere, si è trasformato in una potenziale polveriera. Il Paese, attraversato storicamente da InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ennesimo Governo di pavidi servi che ci sta trascinando un una pericolosa guerra che non ci riguarda. Il ruolo dell… - colvieux : Auguri a tutti i Papà che non possono viaggiare in aereo in prima classe ma rischiano la vita per scappare assieme… - MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - davidebertonc : @HerrGlanz Gli usa hanno rotto i cojoni, se vogliono la guerra che la facciano a casa loro, invece di rompere in Europa. - Rosabianca123 : RT @Gianl1974: ?? 'Non esiste un termine di prescrizione per i crimini di guerra' : il mandato di arresto di Putin è stato emesso a vita ,… -