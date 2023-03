La Finlandia è il paese più felice del mondo, l’Afghanistan il più infelice. L’Italia è al 33esimo posto (Di lunedì 20 marzo 2023) La Finlandia è il paese più felice al mondo, per la sesta volta. Lo rende noto il World Happiness Report nella Giornata internazionale della felicità, che colloca al secondo posto la Danimarca e al terzo l’Islanda. Per vivere bene, quindi, meglio recarsi in Nord Europa dato che anche Svezia e Norvegia sono in cima alla classifica. Nella top 10 ci sono anche Israele, che sale al quarto posto quest’anno dal nono dell’anno scorso, i Paesi Bassi al quinto, la Svizzera all’ottavo, il Lussemburgo al nono e la Nuova Zelanda al decimo. E nella top 20 entrano anche Australia (12), Canada (13), Irlanda (14), Stati Uniti (15) e Regno Unito (19). Esce dalla top 20 la Francia, quest’anno ventunesima, mentre vi entra la Lituania, dal 52esimo posto del 2017 al ventesimo di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Laè ilpiùal, per la sesta volta. Lo rende noto il World Happiness Report nella Giornata internazionale della felicità, che colloca al secondola Danimarca e al terzo l’Islanda. Per vivere bene, quindi, meglio recarsi in Nord Europa dato che anche Svezia e Norvegia sono in cima alla classifica. Nella top 10 ci sono anche Israele, che sale al quartoquest’anno dal nono dell’anno scorso, i Paesi Bassi al quinto, la Svizzera all’ottavo, il Lussemburgo al nono e la Nuova Zelanda al decimo. E nella top 20 entrano anche Australia (12), Canada (13), Irlanda (14), Stati Uniti (15) e Regno Unito (19). Esce dalla top 20 la Francia, quest’anno ventunesima, mentre vi entra la Lituania, dal 52esimodel 2017 al ventesimo di ...

