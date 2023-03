La filosofia a scuola per tutti, Calzone (Indire): “Così sviluppiamo il pensiero critico” [VIDEO INTERVISTA] (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiera Didacta Italia è un evento di rilievo perché rappresenta un'occasione per i professionisti dell'educazione di incontrarsi, scambiare idee e conoscenze e discutere delle sfide e delle opportunità presenti nel settore dell'istruzione. La fiera offre una piattaforma per esporre le ultime innovazioni nell'educazione, prodotti e servizi didattici, tecnologie educative e molto altro. L'articolo La filosofia a scuola per tutti, Calzone (Indire): “Così sviluppiamo il pensiero critico” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiera Didacta Italia è un evento di rilievo perché rappresenta un'occasione per i professionisti dell'educazione di incontrarsi, scambiare idee e conoscenze e discutere delle sfide e delle opportunità presenti nel settore dell'istruzione. La fiera offre una piattaforma per esporre le ultime innovazioni nell'educazione, prodotti e servizi didattici, tecnologie educative e molto altro. L'articolo Laper): “il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : La filosofia a scuola per tutti, Calzone (Indire): “Così sviluppiamo il pensiero critico” [VIDEO INTERVISTA] - Enricoluigivit3 : @Massimo44439013 Appassionata di filosofia aristotelica della 'Scuola del Peripato'? - SusannaCamusso : RT @maurobiani: 'L'antifascismo e la trappola dell'a-fascismo' Interessante articolo uscito su @rep_firenze che, tra l'altro, mi cita e cit… - biglie963 : Found on YouTube: La filosofia a scuola per tutti, Calzone (Indire): 'Così sviluppiamo il pensiero critico'… - duobudnut : Found on YouTube: La filosofia a scuola per tutti, Calzone (Indire): 'Così sviluppiamo il pensiero critico'… -