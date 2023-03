La destra vorrebbe rendere l’utero in affitto reato universale, ma intanto apre al ddl Zan (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Dopo la manifestazione di sabato indetta dalla sinistra in favore delle cosiddette “famiglie arcobaleno”, si accende il dibattito politicamente sui figli nati da coppie dello stesso sesso, e di conseguenza sulla pratica dell‘utero in affitto che il governo vorrebbe rendere un reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all’estero. Rampelli (FdI) contro l’utero in affitto: «Scelta egoistica» Ad aprire le danze è il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli il quale durante il programma In onda su La 7 ha affermato: «Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l’iscrizione all’anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Dopo la manifestazione di sabato indetta dalla sinistra in favore delle cosiddette “famiglie arcobaleno”, si accende il dibattito politicamente sui figli nati da coppie dello stesso sesso, e di conseguenza sulla pratica dell‘utero inche il governoun, cioè perseguibile anche se commesso all’estero. Rampelli (FdI) controin: «Scelta egoistica» Ad aprire le danze è il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli il quale durante il programma In onda su La 7 ha affermato: «Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l’iscrizione all’anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini ...

