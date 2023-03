La destra combatte i diritti civili: 'Maternità surrogata? Peggio della pedofilia' (Di lunedì 20 marzo 2023) La destra retrograda del governo Meloni si schiera contro i diritti civili e non si ferma al divieto di registrazione all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali. Secondo l'ex senatore della ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 marzo 2023) Laretrograda del governo Meloni si schiera contro ie non si ferma al divieto di registrazione all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali. Secondo l'ex senatore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - mauri48aho : RT @Misurelli77: Io ho il massimo rispetto per il sindacato. Ma in Francia i sindacati giustamente stanno mettendo in croce Macron. In Ital… - kikos1965ca : @Misurelli77 Con la destra non si parla , si combatte! TI RENDI CONTO DI COSA SCRIVI ! Roba da brigatista! Sei mala… - ClaudioTonon : RT @Misurelli77: Io ho il massimo rispetto per il sindacato. Ma in Francia i sindacati giustamente stanno mettendo in croce Macron. In Ital… - Snoopy60658293 : RT @Misurelli77: Io ho il massimo rispetto per il sindacato. Ma in Francia i sindacati giustamente stanno mettendo in croce Macron. In Ital… -