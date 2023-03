La Curva Sud del Milan alza la voce: «Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione…» (Di lunedì 20 marzo 2023) Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan, ha parlato sul propri profili social cercando di dare una scossa ai rossoneri Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan, ha parlato sul propri profili social. PAROLE – «Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione… Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la Curva è sempre la Curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe! Basta distrazioni basta sprechi! Forza lotta, Avanti!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Luca Lucci, responsabile dellaSud del, ha parlato sul propri profili social cercando di dare una scossa ai rossoneri Luca Lucci, responsabile dellaSud del, ha parlato sul propri profili social. PAROLE – «non èche lanon è unDue settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… ildeve essere ilsempre come laè sempre lache si giochi con la prima o con l’ultima della classe! Basta distrazioni basta sprechi! Forza lotta, Avanti!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

