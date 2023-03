La crisi senza fine della Ferrari (Di lunedì 20 marzo 2023) La peggiore Ferrari degli ultimi trent'anni. Forse. E, soprattutto, una Ferrari dentro un tunnel buio di cui non si scorge la fine in tempi accettabili perché il fallimento del progetto tecnico della SF-23, affondata a Jeddah dopo essere naufragata al debutto in Bahrain, allunga un'ombra sinistra non solo sul 2023 appena iniziato. A sostenerlo non è uno dei milioni di tifosi delusi del Cavallino ma Leo Turrini, la firma più riconosciuta e riconoscibile nel panorama delle quattro ruote. Di chi è la colpa? E come se ne esce? Panorama lo ha chiesto a un uomo che conosce bene i meccanismi che regolano la vita e le stagioni di Maranello. La risposta non è confortante. In Arabia Saudita è naufragata anche l'ultima illusione che per la Ferrari possa essere una stagione normale? "Temo proprio di sì, credo sia ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) La peggioredegli ultimi trent'anni. Forse. E, soprattutto, unadentro un tunnel buio di cui non si scorge lain tempi accettabili perché il fallimento del progetto tecnicoSF-23, affondata a Jeddah dopo essere naufragata al debutto in Bahrain, allunga un'ombra sinistra non solo sul 2023 appena iniziato. A sostenerlo non è uno dei milioni di tifosi delusi del Cavallino ma Leo Turrini, la firma più riconosciuta e riconoscibile nel panorama delle quattro ruote. Di chi è la colpa? E come se ne esce? Panorama lo ha chiesto a un uomo che conosce bene i meccanismi che regolano la vita e le stagioni di Maranello. La risposta non è confortante. In Arabia Saudita è naufragata anche l'ultima illusione che per lapossa essere una stagione normale? "Temo proprio di sì, credo sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Il #Milan in crisi mette a rischio anche il futuro di #Maldini e #Pioli. Senza la qualificazione alla prossima… - Marcozanni86 : Ancora per le vestali della riforma del #MES: poiché è chiaro che questa è una crisi finanziaria che arriva senza g… - marattin : ..dopo le 3 pesanti recessioni nel frattempo avvenute (crisi finanziaria, crisi dei debiti sovrani e pandemia). E,… - yngi91 : io pre crisi di pianto perché non solo ho fatto ore di viaggio da sola con uno che mi dormiva addosso, mi sono fatt… - EnricoSavasta : La situazione econonomica ci sta precipitando in una crisi senza precedenti. Questa guerra serve alle elite per nuo… -