La crisi di Matteo Berrettini | cosa succede al campione?

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’azzurro ancora k.oha perso ancora. Nel weekend, il romano che aveva deciso di prendere parte a un Challenger, torneo di un livello abbastanza basso, è uscito di scena ai quarti. Dopo aver superato i primi turni contro il connazionale Bellucci e Vukic si è arreso al numero 132 del Mondo Shevchenko. Una sconfitta che brucia e che non gli dà fiducia,che invece cercava dopo essere uscito subito sconfitto dal primo Masters 1000 di Inaidn Wells. È indubbio che questo sia il momento più complesso della carriera dell’azzurro che aveva perso anche al primo turno degli Australian Open. Frustrato e nervoso si è messo anche, durante il match a gridare, chiedendo aiuto, chiedendo di levarlo dal campo poiché inguardabile. Tanti, troppi errori, un diritto, di solito sua arma letale che fatica, un rovescio che non c’è anche ...

Pazienza. Nel tennis è l'arma più complicata, soprattutto per chi è fuori dal campo a giudicare. Jannik Sinner (foto) però chiede pazienza, e ci sono tutte le basi per credere che abbia ragione quando ...Matteo Berrettini sta vivendo un periodo estremamente complicato e nel 2023 ha vinto soltanto quattro partite (escludendo la United Cup), collezionando dolorose eliminazioni in serie: primo turno agli ...