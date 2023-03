La CGIL Avellino piange Carmine Silvestro (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTutta la CGIL Avellino piange. il compagno Carmine Silvestro che ci ha lasciati. Carmine è stato un compagno che ha dato è dedicato la sua esistenza alla Camera del Lavoro. Da giovane ha iniziato le attività sindacali che si sono svolte in varie categorie, dai braccianti ai tessili sino agli edili e comunque sempre per la CGIL. Puntiglioso e puntuale nello svolgere le attività ed i compiti assegnati, è stato sempre un sindacalista di strada e militante. Il suo Garofano Rosso non appassirà mai. Domani alle 15,30 alla chiesa di Valle, Avellino, si svolgeranno le esequie. Domani alle 15,30 alla chiesa di Valle, Avellino, si svolgeranno le esequie. La camera ardente è Giordano/Benevento a Torrente di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTutta la. il compagnoche ci ha lasciati.è stato un compagno che ha dato è dedicato la sua esistenza alla Camera del Lavoro. Da giovane ha iniziato le attività sindacali che si sono svolte in varie categorie, dai braccianti ai tessili sino agli edili e comunque sempre per la. Puntiglioso e puntuale nello svolgere le attività ed i compiti assegnati, è stato sempre un sindacalista di strada e militante. Il suo Garofano Rosso non appassirà mai. Domani alle 15,30 alla chiesa di Valle,, si svolgeranno le esequie. Domani alle 15,30 alla chiesa di Valle,, si svolgeranno le esequie. La camera ardente è Giordano/Benevento a Torrente di ...

