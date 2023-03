La Casa Bianca a Xi Jinping: 'Dopo il vertice con Putin dovrebbe telefonare a Zelensky' (Di lunedì 20 marzo 2023) "Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni allo stesso tavolo del presidente Putin e ascolti il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e che potrebbe finire oggi, dovresti come minimo alzare ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 marzo 2023) "Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni allo stesso tavolo del presidentee ascolti il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e che potrebbe finire oggi, dovresti come minimo alzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Le chat di Speranza e Brusaferro: così hanno sequestrato l’Italia ??? È partita la grande fuga da… - TCommodity : La Casa Bianca da’ finalmente semaforo verde al progetto di trivellazione di petrolio in Alaska. Oramai anche Washi… - putino : Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John K… - PalmiraCedrone : RT @M25016096: La UE acquista armi col Fondo Europeo per la Pace, la Polonia minaccia l'ingresso diretto in guerra, la Casa Bianca esclude… - fendente1 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #adozioni #adozione #animali #cani #gatti #cuccioli #ad… -