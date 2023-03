La battaglia Lgbt della segretaria Schlein imbarazza i cattolici dem (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è un tema che, intorno alla piazza arcobaleno e alla battaglia parlamentare annunciata da Elly Schlein sulle adozioni per le coppie Lgbt+, sta avviando un cortocircuito nel centrosinistra. Ed è la maternità surrogata, l'utero in affitto per intenderci. Nel nostro Paese è vietato, e però qualsiasi automatismo in termini di adozione per coppie omosessuali rischierebbe di legittimare, per assorbimento nella normativa nazionale, una pratica possibile in alcuni Paesi e a cui molte coppie Lgbt+ fanno ricorso. La linea più volte ascoltata nel Pd in questi giorni è volta a sorvolare sul problema: «Non c'entra nulla con la piazza» di Milano, è stato detto più volte. In realtà non è così, l'argomento della gestazione per altri è strettamente legato a quello delle adozioni. Per quanto si tenti di nasconderlo, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è un tema che, intorno alla piazza arcobaleno e allaparlamentare annunciata da Ellysulle adozioni per le coppie+, sta avviando un cortocircuito nel centrosinistra. Ed è la maternità surrogata, l'utero in affitto per intenderci. Nel nostro Paese è vietato, e però qualsiasi automatismo in termini di adozione per coppie omosessuali rischierebbe di legittimare, per assorbimento nella normativa nazionale, una pratica possibile in alcuni Paesi e a cui molte coppie+ fanno ricorso. La linea più volte ascoltata nel Pd in questi giorni è volta a sorvolare sul problema: «Non c'entra nulla con la piazza» di Milano, è stato detto più volte. In realtà non è così, l'argomentogestazione per altri è strettamente legato a quello delle adozioni. Per quanto si tenti di nasconderlo, ...

