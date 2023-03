Kvaratskhelia | Amazon Prime lancia un nuovo nuovo soprannome | è Fantastico!

(Di lunedì 20 marzo 2023)Video ha creato unper l’attaccante del Napoli KhvichaVideo ha creato unfantastico per il talento del Napoli Khvicha. Il georgiano ha un’abilità innata nel dribbling e dà spettacolo in campo con i suoi colpi di tacco e sterzate. Nonostante sia costato solo 11,5 milioni di euro,ha dimostrato una tecnica incredibile. Kvara sul campo semina il panico tra le difese avversarie, risultando sempre decisivo con le sue serpentine. La redazione diVideo ha deciso di chiamarlo “The Georgian Best“, in omaggio a George Best, il ...

L'innata abilità nel dribbling ha spinto la redazione di Amazon Prime Video a coniare un curioso soprannome per il talento del Napoli.