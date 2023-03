Kurt Angle: “Vorrei fare un match cinematografico” (Di lunedì 20 marzo 2023) Kurt Angle è ritirato ormai da qualche anno. L’Olympic Gold Medalist ha però discusso di un suo ritorno “sul ring”, anche se non nella maniera che si può immaginare, pensando all’incredibile possibilità di tornare per un incontro cinematografico. Elogiando, inoltre, il Boneyard match di Undertaker e AJ Styles a Wrestlemania 36. “Il Boneyard match è stato perfetto perché è stato girato, registrato” “Amo tutto quello che è registrato. Credo che quei ragazzi (Undertaker ed AJ Styles ndr) avessero solamente il cielo come limite, perché hanno potuto ripetere gli spot diverse volte. Credo che fu incredibile perché, all’epoca, Undertaker era tornato ma era comunque già molto anziano. Credo che fu la scelta perfetta”. “Un match cinematografico? Lo ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 marzo 2023)è ritirato ormai da qualche anno. L’Olympic Gold Medalist ha però discusso di un suo ritorno “sul ring”, anche se non nella maniera che si può immaginare, pensando all’incredibile possibilità di tornare per un incontro. Elogiando, inoltre, il Boneyarddi Undertaker e AJ Styles a Wrestlemania 36. “Il Boneyardè stato perfetto perché è stato girato, registrato” “Amo tutto quello che è registrato. Credo che quei ragazzi (Undertaker ed AJ Styles ndr) avessero solamente il cielo come limite, perché hanno potuto ripetere gli spot diverse volte. Credo che fu incredibile perché, all’epoca, Undertaker era tornato ma era comunque già molto anziano. Credo che fu la scelta perfetta”. “Un? Lo ...

