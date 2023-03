Kurt Angle, ritorno sul ring all’orizzonte in WWE? Le ultime (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole sono state proferite in uno dei suoi ultimo show. Adesso, i tifosi della WWE sognano il suo grande ritorno al centro di un ring di wrestling, magari in un appuntamento unico e importante come WrestleMania. Ci sarà tempo per pensarci mentre i sogni degli appassionati hanno iniziato a navigare nel mare delle speranze. Kurt Angle, una delle icone degli ultimi anni nella Federazione di Stamford, si è detto pronto a tornare a calcare un ring in un match cinematografico. Le dichiarazioni di Kurt Angle infiammano i fan della WWE È davvero possibile il ritorno al centro del ring dell’eroe di Atlanta 1996? Il diretto interessato, durante l’ultimo “Kurt Angle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole sono state proferite in uno dei suoi ultimo show. Adesso, i tifosi dellasognano il suo grandeal centro di undi wrestling, magari in un appuntamento unico e importante come WrestleMania. Ci sarà tempo per pensarci mentre i sogni degli appassionati hanno iniziato a navigare nel mare delle speranze., una delle icone degli ultimi anni nella Federazione di Stamford, si è detto pronto a tornare a calcare unin un match cinematografico. Le dichiarazioni diinfiammano i fan dellaÈ davvero possibile ilal centro deldell’eroe di Atlanta 1996? Il diretto interessato, durante l’ultimo “...

