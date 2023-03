Kuleba a Ue | ' bene piano munizioni ma attuarlo presto'

(Di lunedì 20 marzo 2023) "La necessità più prioritaria è quella delleper l'artiglieria. Non si tratta solo di quantità, ma anche di velocità di approvvigionamento: prima avremo il maggior numero possibile di ...

È quanto ha detto - a quanto si apprende - il ministro degli Esteri ucraino Dmytronel corso del suo intervento al Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Il ministro ha detto che l'...... ancora perfettamente funzionanti, che gli ucraini conoscono. Altri nove Paesi sono pronti a ... negli ultimi giorni è stato attivissimo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro. Ha avuto ...... Qin Gang, in una telefonata con il suo omologo ucraino Dmytro. La conversazione dovrebbe ... "Un altropubblico globale offerto dalla Cina" per contribuire, con "soluzioni e saggezza ...

"La necessità più prioritaria è quella delle munizioni per l'artiglieria. Non si tratta solo di quantità, ma anche di velocità di approvvigionamento: prima avremo il maggior numero possibile di proiet ...La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra a causa del suo presunto ...