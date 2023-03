Kostic soldato di Max | la macchina degli assist è diventato un bomber

(Di lunedì 20 marzo 2023) Per molti è l'altro serbo. Quello che i gol dovrebbe farli segnare a Vlahovic e compagni. E in effetti, la specialità di Filipsono da sempre gli. Già dodici in stagione, due dei quali ...

Cosìper una sera si è preso la scena tutta per lui, con un sinistro beffardo che ha lasciato di sasso Onana. Terzo gol con la maglia della Juventus, il primo contro una big, in uno stadio, ...De Sciglio 6 - Fa il compitino:al servizio del comandante Di Maria (64 Cuadrado 5,5 - ...7 - Un punto di riferimento costante a sinistra. Il palo gli nega la gioia del gol prima dell'...Cosìper una sera si è preso la scena tutta per lui, con un sinistro beffardo che ha lasciato di sasso Onana. Terzo gol con la maglia della Juventus, il primo contro una big, in uno stadio, ...

Kostic il soldato di Max: la macchina degli assist è diventato un bomber La Gazzetta dello Sport

L'esterno serbo, intoccabile per Allegri, si è preso la scena a San Siro dove è stato l'uomo partita, grazie al terzo gol stagionale ...