Kostic decide il derby d’Italia | l’Inter perde la nona in campionato Juventus a sette punti dalla Champions

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilè della. In fin dei conti, con merito: al di là del gol con un sospetto fallo di mano non rilevato da arbitro e Var per insufficienza di prove, la squadra di Max Allegri, che a fine partita ha polemizzato sul gol annullato all’andata ricordando lo stile Juve nell’accettare le decisioni opposte, e che all’88’ ha abbandonato però il terreno di gioco tornando anzitempo negli spogliatoi in pieno disaccordo con la direzione di Chiffi, è sembrata decisamente più in palla, più voglia di portarla a casa. E sono due vittorie su due nello stesso, senza subire gol come non accadeva dagli anni ’70’. Per, invece, è notte fonda.sconfitta inin ventipartite, una ogni tre è persa. Una cifra che fa ...