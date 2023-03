Kingdom Hearts 4 | il director ha accennato a novità importanti nel corso di un concerto

(Di lunedì 20 marzo 2023) Neldi un, il gamedi4 ha lasciato intendere che ci sonoper la serie Durante ildiSecond Breath tenutosi di recente, il creatore della serie Tetsuya Nomura è salito sul palco per parlare di un accaduto “misterioso” che ha avuto luogo dopo l’annuncio ufficiale di4 lo sanno. Sebbene né Nomura né la compositrice Yoko Shimomura che era presente alabbiano rivelato alcun dettaglio sull’evento in sé, Nomura ha dichiarato che l’evento in questione ha determinato la direzione futura della serie. ...

Durante il concerto diSecond Breath tenutosi di recente, il creatore della serie Tetsuya Nomura è salito sul palco per parlare di un evento che ha avuto luogo dopo l'annuncio ufficiale di4 lo ...4 sembrava a tutti gli effetti "scomparso", dopo l'annuncio a sorpresa arrivato ormai quasi un anno fa, ma il celebre director Tetsuya Nomura ha riacceso l'entusiasmo dei fan lanciando

Nel corso di un concerto, il game director di Kingdom Hearts 4 ha lasciato intendere che ci sono novità importanti per la serie.L’anno scorso Kingdom Hearts ha compiuto 20 anni, e durante la celebrazione dell’importante anniversario è stato annunciato anche il prossimo capitolo della serie, Kingdom Hearts IV. Dall’annuncio non ...