Kindle non permetterà più di stipulare abbonamenti a giornali e riviste (Di lunedì 20 marzo 2023) Amazon ha scelto di uscire dalla catena dell'editoria. La decisione che Amazon ha preso è quella di smettere di vendere sia le riviste in formato Kindle tramite Newsstand sia gli abbonamenti a riviste e giornali in formato cartaceo. Il cambiamento relativo a Kindle per quel che riguarda l'abbonamento ai giornali è iniziato lo scorso 9 marzo e prevede una serie di tappe che Amazon stesso ha spiegato. LEGGI ANCHE >>> Gli abbonati Amazon Kindle Unlimited potranno leggere alcune delle riviste italiane gratuitamente Kindle abbonamento giornali, cosa cambia e quando A partire dal 9 marzo non è più possibile abbonarsi a Kindle Newsstand (che permetteva di ricevere le ...

