Kessié decide il Superclasico | Barcellona-Real Madrid 2-1 | blaugrana a +12

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ilè sempre più vicino alla conquista della Liga. Idi Xavi sconfiggono in pieno recupero ildi Carlo Ancelotti e fanno loro l’ennesimoper 2-1: decisivo il gol di Franckin pieno recupero nel secondo tempo, che manda i catalani a +12 proprio sui blancos, che hanno perso forse l’ultima occasione per riaprire il campionato. Icreano il primo pericolo della partita con la conclusione di Lewandowski respinta da Courtois, ma al nono è ila passare avanti. Pallone che finisce sulla sinistra per Vinicius che entra in area e crossa, la sfera viene deviata beffardamente dalla testa di Araujo che spiazza ter Stegen. I blancos provano a prendere piano piano il controllo della partita, ma il ...

