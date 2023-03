Juventus | sospiro di sollievo per le condizioni di Chiesa | il comunicato UFFICIALE | Primapagina

(Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 18:43:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Laha appena diffuso, attraverso i suoi canali ufficiali, il bollettino sulledi Federico. Di seguito il: IL– Gli esami ai quali è stato sottoposto Federiconella giornata odierna presso il JMedical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le suesaranno valutate di giorno in giorno. IL PROBLEMA – L’attaccante bianconero era stato costretto ad abbandonare il campo nel derby d’Italia contro l’Inter per un problema fisico. Dopo essere entrato al minuto 66 al posto di Soulé, l’ex Fiorentina ha iniziato a zoppicare dopo qualche azione palla ...

Sarà difficile poter contare su Federico Chiesa per la trasferta di Friburgo. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per non aver riportato lesioni al ginocchio destro (non quello operato) il calciatore è tornato in campo per svolgere un programma di lavoro specifico. Le possibilità di rivederlo ...

Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno". Sospiro di sollievo, dunque, per la Juventus: gli esami hanno escluso delle lesioni, Chiesa verrà valutato giorno dopo giorno.Ieri Chiesa ha abbandonato la sfida con l'Inter dopo solo un quarto d'ora dal suo ingresso in campo. Oggi gli accertamenti clinici ...