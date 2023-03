Juventus, Locatelli soddisfatto dall’ultima gara: “Battere l’Inter a San Siro? Ancora più bello” (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella serata di ieri, per la precisione a partire dalle 20.45, si sono affrontate in un discussissimo derby d’Italia, l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella splendida cornice di San Siro a prevalere sono stati proprio i bianconeri, in grado d’imporsi con il risultato di 0-1. Una di quelle vittorie ciniche e mirate, quelle che tanto piacciono al tecnico dei piemontesi: quelle di corto muso. Al termine dei 90’ minuti la questione che più ha riscaldato gli animi dentro e fuori dal campo è stata quella riguardo Adrien Rabiot e un fallo di mano. Il direttore di gara Chiffi, infatti, prima di convalidare l’unica e decisiva rete di Filip Kostic, ha impiegato tre minuti per un consulto con il VAR. Alla base della querelle ci sarebbe un tocco di braccio all’inizio dell’azione, da parte di Adrien ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella serata di ieri, per la precisione a partire dalle 20.45, si sono affrontate in un discussissimo derby d’Italia,di Simone Inzaghi e ladi Massimiliano Allegri. Nella splendida cornice di Sana prevalere sono stati proprio i bianconeri, in grado d’imporsi con il risultato di 0-1. Una di quelle vittorie ciniche e mirate, quelle che tanto piacciono al tecnico dei piemontesi: quelle di corto muso. Al termine dei 90’ minuti la questione che più ha riscaldato gli animi dentro e fuori dal campo è stata quella riguardo Adrien Rabiot e un fallo di mano. Il direttore diChiffi, infatti, prima di convalidare l’unica e decisiva rete di Filip Kostic, ha impiegato tre minuti per un consulto con il VAR. Alla base della querelle ci sarebbe un tocco di braccio all’inizio dell’azione, da parte di Adrien ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Locatelli: 'Nazionale, ci sono rimasto male. Con la #Juve vogliamo vincere due coppe' - GiovaAlbanese : Con #Chiesa e #DiMaria arruolabili dalla panchina, a San Siro dovrebbe toccare a #Soulé. Probabile formazione… - DiMarzio : #Juventus, #Locatelli elogia un #DiMaria: 'Non c’entra nulla con noi. Fa completamente un altro sport eppure è una… - SimoneR10956858 : RT @MatthijsPog: ????Locatelli: 'In questi giorni ho sentito tanto affetto dai tifosi, soprattutto per la nascita di mio figlio. Adesso c’è u… - BukhariSutrisno : @George_Juventus 1. Chiesa 2. Di Maria 3. Locatelli -