Juventus, Locatelli: “Ci sono rimasto male per la mancata convocazione in Nazionale” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Ci sono rimasto male. Vivo la Nazionale come ogni ragazzo, ma posso solo dimostrare sul campo cosa possa dare e riconquistarmela con il lavoro. Alla fine bisogna far parlare il rettangolo verde, non serve dire altro”. Così Manuel Locatelli, al canale Twitch della Juventus, esprime la sua amarezza per la mancata convocazione in Nazionale per i due impegni di qualificazioni ad Euro 2024. Poi, il calciatore è tornato sul successo di ieri sull’Inter: “É stata una partita bellissima, poi a San Siro è ancora più emozionante – ha detto -. Potevamo chiuderla prima, ma è stato bello anche vincerla così, perché abbiamo tenuto il giusto atteggiamento. Credo sia stata una delle migliori partite di quest’anno. Proviamo a vincere le due coppe, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) “Ci. Vivo lacome ogni ragazzo, ma posso solo dimostrare sul campo cosa possa dare e riconquistarmela con il lavoro. Alla fine bisogna far parlare il rettangolo verde, non serve dire altro”. Così Manuel, al canale Twitch della, esprime la sua amarezza per lainper i due impegni di qualificazioni ad Euro 2024. Poi, il calciatore è tornato sul successo di ieri sull’Inter: “É stata una partita bellissima, poi a San Siro è ancora più emozionante – ha detto -. Potevamo chiuderla prima, ma è stato bello anche vincerla così, perché abbiamo tenuto il giusto atteggiamento. Credo sia stata una delle migliori partite di quest’anno. Proviamo a vincere le due coppe, ...

