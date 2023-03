Juventus, le ultime sull’infortunio di Chiesa (Di lunedì 20 marzo 2023) Federico Chiesa, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match di campionato con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina Federico Chiesa, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match del campionato di Serie A vinto con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina al J-Medical. Secondo quanto appreso dalla redazione di Juventusnews24, nelle prossime ore sono attesi i risultati dei test svolti in mattinata per capire meglio le sue condizioni e i tempi di recupero. Anche per i prossimi match della Nazionale non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Federico, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match di campionato con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina Federico, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match del campionato di Serie A vinto con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina al J-Medical. Secondo quanto appreso dalla redazione dinews24, nelle prossime ore sono attesi i risultati dei test svolti in mattinata per capire meglio le sue condizioni e i tempi di recupero. Anche per i prossimi match della Nazionale non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

