Juventus: escluse lesioni per Chiesa, ma salta la Nazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Federico Chiesa è stato sottoposto questa mattina a degli esami clinici, dopo l'uscita anticipata dal campo nel derby d'Italia giocato ieri sera. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, le condizioni dell'attaccante saranno valutate di giorno in giorno. Questo è quanto comunicato dal club bianconero. In serata poi è arrivata la comunicazione della FIGC: l'attaccante della Juventus Federico Chiesa non farà parte dei convocati della Nazionale azzurra per le prossime partite con Inghilterra e Malta, valide per le qualificazioni ad Euro 2024. SportFace.

