Juventus | esami per Chiesa | le condizioni | come sta

(Adnkronos) – Nessuna lesione per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus non presenta infortuni al ginocchio dopo lo spezzone di partita giocato ieri a Milano, nel match vinto 1-0 dai bianconeri in casa dell'Inter. Chiesa, inserito dall'allenatore Massimiliano Allegri nel corso del secondo tempo, è rimasto in campo per una manciata di minuti prima di essere sostituito a sua volta. "Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il JMedical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno", rende noto la Juventus. Chiesa, operato a gennaio 2022 per la lesione del legamento crociato, non ha ancora ritrovato il pieno ritmo partita.

