Juventus, Bremer non pensa al -15: "Abbiamo fatto 56 punti, siamo secondi!" (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juventus vince il derby d'Italia e conquista tre punti importanti in ottica classifica, che la portano a quota 41 alle spalle dell'Atalanta in sesta posizione. La sconfitta dell'Inter nel match di questa sera blocca gli uomini di Inzaghi a 50 punti in campionato con un distacco di 21 dal Napoli primatista e di 2 dalla Lazio di Maurizio Sarri in seconda posizione. FOTO: Inter-Juventus Il commento di Bremer sulla classifica Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore della Juventus Bremer, che ha commentato il match e sottolineato la propria opinione sulla classifica e sulla penalizzazione. Di seguito le sue parole: Prima si poteva chiudere la partita. Abbiamo fatto una bella vittoria.

