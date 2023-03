Juventus | Allegri non ci sta | noi gli unici che non brontoliamo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo l’importante vittoria dellacontro l’Inter al Meazza, Massimilianoè intervenuto ai microfoni del post-partita. Alla domanda sul dubbio fallo di mano di Rabiot e dei nuovamente citati favori arbitrali, il tecnico dei bianconeri ha risposto così: “Io non commento mai episodi arbitrali, è inutile che mi fate domande su questo argomento qui. A me dà fastidio spiegare le cose troppe volte, vuol dire che non si capisce. Ci sono delle cose oggettive. In–Salernitana era una cosa oggettiva, io ho sbagliato perchè mi sono fatto cacciare fuori. Non posso stare qui a ripercorrere tutti gli episodi, l’anno scorso non ci hanno dato un rigore con l’Inter sulla stessa zolla. Quindi non siamo 1-1 ma 2-1. Noi siamo gliche nonmai sugli arbitri e infatti sono andato ...

Allegri: "Arbitri Non ne parlo mai, altri invece... Sono uscito dal campo per non farmi squalificare" La Gazzetta dello Sport

La Juve paradossalmente proprio nella situazione d’incertezza in cui si trova (il -15 sub iudice, l’altra possibile sanzione in arrivo per la manovra stipendi), gioca in una bolla dove Allegri è stato ...L’obiettivo in casa Juve resta soltanto uno: la matematica qualificazione in zona Champions. Investita allo scandalo finanziario che ha colpito la società, adesso mister Allegri chiede lo sforzo ...