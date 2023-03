Juve Stabia | ufficiale il ritorno in panchina di Novellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #JuveStabia, torna #Novellino ?? Il comunicato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieC - juve_magazine : UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino è il nuovo allenatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino è il nuovo allenatore - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino è il nuovo allenatore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Juve Stabia, Novellino è il nuovo allenatore -

Commenta per primo Dopo aver esonerato Sandro Pochesci, la(serie C) sta definendo il ritorno in panchina di Walter Novellino .MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Laè a rischio playoff e allora la dirigenza ha deciso di cambiare in panchina. Dopo il pesante 3 - 1 subito in casa contro il Latina, è stato esonerato il tecnico Sandro Pochesci: la sua ...Ecco tutti i risultati: AVELLINO - PICERNO 0 - 2 CROTONE - VITERBESE 3 - 2 GELBISON - CATANZARO 0 - 2- LATINA 1 - 3 MONOPOLI - GIUGLIANO 1 - 3 MONTEROSI - FIDELIS ANDRIA 0 - 0 PESCARA - ...

Juve Stabia, ufficiale: torna Walter Novellino ItaSportPress

Non se lo filava nessuno e invece... Ottimo inizio di stagione, gol in Coppa a Modena, poi di nuovo in campionato con la Juve Stabia. Affidabile in campo come negli studi: in autunno la laurea in ...Walter Novellino sarà il "nuovo" allenatore della Juve Stabia. L'ex tecnico di Sampdoria e Napoli avrà il compito di restituire il sorriso perduto ad una ...