Juve, rincorsa Champions (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juve continua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile La Juve continua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile. Le squadre davanti rallentano e quella di Allegri non vuole frenare la sua corsa e ora è soltanto a meno sette dalla zona quarto posto. La vittoria sull’Inter ha dato ancor più fiducia ed entusiasmo. Mancano ancora tante partite e c’è sempre la sentenza per capire se quel meno quindici possa essere tolto. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Lacontinua la sua corsa verso la zonaLeague, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile Lacontinua la sua corsa verso la zonaLeague, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile. Le squadre davanti rallentano e quella di Allegri non vuole frenare la sua corsa e ora è soltanto a meno sette dalla zona quarto posto. La vittoria sull’Inter ha dato ancor più fiducia ed entusiasmo. Mancano ancora tante partite e c’è sempre la sentenza per capire se quel meno quindici possa essere tolto. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Un lampo di Kostic affonda l'Inter, la Juve prosegue la rincorsa all'Europa #InterJuve #SerieA - carlolaudisa : La zampata di Allegri. In un’altalena di attacchi l’@Inter è più confusa, mentre la @juve è più tonica. Decide Kost… - pccpla : RT @carlolaudisa: La zampata di Allegri. In un’altalena di attacchi l’@Inter è più confusa, mentre la @juve è più tonica. Decide Kostic: il… - Giomaglio80 : @DAZN_IT No mi permetto di dissentire, la rincorsa(inutile) Juve ha inizio a Lissone, nella non vedente Sala Var da… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Un lampo di Kostic affonda l'Inter, la Juve prosegue la rincorsa all'Europa #InterJuve #SerieA -

Juve, rincorsa Champions La Juve continua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile La Juve continua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile. Le squadre davanti rallentano e quella di Allegri non vuole frenare la sua corsa e ora ... Alla Juve il Derby d'Italia. L'Inter perde anche il secondo posto ...aprile densissimo di impegni (in primis il Benfica e le due semifinali di Coppa Italia con la Juve),... sempre più proiettata nella sua personale rincorsa al podio. Senza la penalizzazione, sarebbe ... La Juve corsara batte 1 - 0 l'Inter, decide Kostic Nervi tesi in casa Inter, al terzo ko nelle ultime quattro giornate di Serie A; sorride invece la Juve, che prosegue la propria rincorsa dopo la penalizzazione di 15 punti. Dopo appena due minuti è ... Lacontinua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile Lacontinua la sua corsa verso la zona Champions League, dopo la sentenza sembrava quasi un sogno impossibile. Le squadre davanti rallentano e quella di Allegri non vuole frenare la sua corsa e ora ......aprile densissimo di impegni (in primis il Benfica e le due semifinali di Coppa Italia con la),... sempre più proiettata nella sua personaleal podio. Senza la penalizzazione, sarebbe ...Nervi tesi in casa Inter, al terzo ko nelle ultime quattro giornate di Serie A; sorride invece la, che prosegue la propriadopo la penalizzazione di 15 punti. Dopo appena due minuti è ... Juve, rincorsa Champions Calcio News 24 Sportmediaset - Juve, Champions possibile anche con la penalizzazione La Juventus può cogliere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League anche in caso di mancata revoca dei 15 punti di penalizzazione in classifica: ne sono convinti ... La Juventus batte l’Inter e vince tra le polemiche La Serie A italiana ha vissuto una delle partite più attese del campionato con il derby d'Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di ... La Juventus può cogliere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League anche in caso di mancata revoca dei 15 punti di penalizzazione in classifica: ne sono convinti ...La Serie A italiana ha vissuto una delle partite più attese del campionato con il derby d'Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di ...