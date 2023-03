Juve | Locatelli | «Ecco il nostro obiettivo | sull’Inter…»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Manuel, centrocampista dellantus, sulla stagione dei bianconeri. Tutti i dettagli Manuelha parlato a al canale Twitch dellantus. PAROLE – «Tackle così è una cosa che ho quasi sempre avuto e mi esalta. Essendo un intervento importante entri in fiducia e senti le emozioni che ti caricano. Contro l’Inter o contro le grandi squadre caricarsi è facile, se non sei carico non sai giocare a calcio. Nel campionato è importante affrontare tutte le partite come quella di ieri. Le partite più belle sono i big match ma dobbiamo avere questo atteggiamento tutte le partite. Quest’anno abbiamo l’di vincere due coppe. Il sogno dellantus è portare a casa la Champions League e poi mi piacerebbe vincere lo Scudetto». L'articolo proviene da ...

Proprio Locatelli intanto ieri si è raccontato sul canale Twitch della Juve. Commentando anche la delusione per la mancata convocazione in azzurro: «Ci sono rimasto male. Vivo la Nazionale come ...e con la sfida tra Inter e Juventus vinta dalla squadra di Allegri. Sul campionato e anche sulla Nazionale che sarà protagonista in queste due settimane ha detto la sua Massimo Bonanni ai microfoni di ...