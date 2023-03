Juve-Inter: rigori, mani, cartellini, tutti gli episodi e le polemiche delle ultime due stagioni. Sei partite di fuoco (Di lunedì 20 marzo 2023) Che derby d'Italia sarebbe senza polemiche? Anche Inter-Juve 0-1 del 19 Marzo 2023 ha tenuto fede alla tradizione, con un finale di partita... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Che derby d'Italia sarebbe senza? Anche0-1 del 19 Marzo 2023 ha tenuto fede alla tradizione, con un finale di partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita non significa voler minimizzare l’ottima partita della… - FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - MarcoYera : Il miglior commento letto su Inter - Juve. Ieri abbiamo meritato di perdere, poi ci sono gli episodi ma la sostanza… - fifinhoso : RT @Gazzetta_it: Da #Rabiot pallavolista alle colpe di Inzaghi: sui social esplode la rabbia dei tifosi nerazzurri #interjuve -