Juve-Inter: rigori, mani, cartellini, tutti gli episodi e le polemiche degli ultimi due anni. Chi è stato più penalizzato? (Di lunedì 20 marzo 2023) Che derby d'Italia sarebbe senza polemiche? Anche Inter-Juve 0-1 del 19 Marzo 2023 ha tenuto fede alla tradizione, con un finale di partita... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Che derby d'Italia sarebbe senza? Anche0-1 del 19 Marzo 2023 ha tenuto fede alla tradizione, con un finale di partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita non significa voler minimizzare l’ottima partita della… - FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - Vittoriog82 : RT @Boboj29: Dira' le stesse cose anche dopo Inter-Juve ? - Jack_pesi : RT @JuventusClub19: Le ultime due volte che la Juve ha sconfitto l'Inter a San Siro (in campionato) ???? Il protagonista è sempre lui, Gon… -