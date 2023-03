Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - nicofrigo2000 : RT @Gazzetta_it: Juve, inchiesta Prisma: la Procura di Cagliari apre un’inchiesta sull’operazione Cerri - misorecordsuk : Plusvalenze Juve, su Cerri la Procura di Cagliari apre un’inchiesta #Juve #Juventus - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Juve, inchiesta Prisma: la Procura di Cagliari apre un’inchiesta sull’operazione Cerri -

La Procura di Cagliari ha aperto un'sull'operazione che ha portato Alberto Cerri nell'isola direttamente dalla Juventus, tra ...Procura di Torino tenta di fare chiarezza sui conti della. ...FASCICOLO APERTO - Dopo la trasmissione alla Procura di Cagliari di parte degli atti dell'torinese sulle plusvalenze alla Juventus, così come avvenuto per competenza a varie altre procure ...Leggi Anche Inzaghi furioso dopo Inter -: 'È successa un'altra cosa gravissima'. Dura replica ... Il risultato Tutto materiale per la Procura federale che dovrà decidere se aprire un'. ...

Juve, inchiesta Prisma: passaggio in Cassazione Extra time fino a tre mesi Tuttosport

Conferenza stampa Mancini, il Commissario Tecnico ha parlato in vista del prossimo impegno contro l’Inghilterra Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così in conferenza in vista del match co ...Cosa non la convince nella inchiesta «Ho più che altro dubbi sul calcio moderno ... E queste manovre le hanno fatte in molti. Più che la Juve, andrebbe processato il calcio italiano: per aver regole ...