Juve, ecco il vero Gatti: Allegri trova una roccia per la difesa (Di lunedì 20 marzo 2023) Dieci vittorie nelle ultime 12 gare, un passo di carica che sta riportando la Juve nel fascio di luce della volata Champions, nonostante la zavorra tecnica e psicologica dei 15 punti di penalizzazione. Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Dieci vittorie nelle ultime 12 gare, un passo di carica che sta riportando lanel fascio di luce della volata Champions, nonostante la zavorra tecnica e psicologica dei 15 punti di penalizzazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Che rissa a fine gara! Espulsi Paredes e D'Ambrosio: ecco cosa è successo - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - Gazzetta_it : Ecco la seconda carta #Covisoc che la Figc ha già consegnato: la #Juve non è citata - valdomotivi : RT @TolliVincenzo: #Chiffi come #Orsato era troppo vicino all'azione per vedere il fallo di mano di #Rabiot, giusto? I 15 punti di penaliz… - sportli26181512 : Juve, ecco il vero Gatti: Allegri trova una roccia per la difesa: Juve, ecco il vero Gatti: Allegri trova una rocci… -