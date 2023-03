JTI, accordo per l'acquisto di tabacco italiano per i prossimi tre anni (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Siglato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accordo tra JTI e il Masaf, finalizzato all'acquisto da parte dell'azienda di tabacco italiano per i prossimi tre anni. L'intesa, che rafforza la volontà di JTI di investire sul territorio italiano, è stata firmata alla presenza del sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, delle associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori Confagricoltura e Cia, del presidente e amministratore delegato di JTI Italia, Didier Ellena, e del Corporate Affairs & Communications Director dell'azienda, Lorenzo Fronteddu. Da oltre 10 anni, infatti, la società sostiene attivamente la filiera del tabacco con investimenti crescenti e con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Siglato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste untra JTI e il Masaf, finalizzato all'da parte dell'azienda diper itre. L'intesa, che rafforza la volontà di JTI di investire sul territorio, è stata firmata alla presenza del sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, delle associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori Confagricoltura e Cia, del presidente e amministratore delegato di JTI Italia, Didier Ellena, e del Corporate Affairs & Communications Director dell'azienda, Lorenzo Fronteddu. Da oltre 10, infatti, la società sostiene attivamente la filiera delcon investimenti crescenti e con un ...

