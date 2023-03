Jordan Peele al lavoro sul nuovo film | svelata la data d' uscita

(Di lunedì 20 marzo 2023) Universal ha svelato lad'del quartodiretto da. Universal Pictures ha annunciato lad'deldiretto da. La pellicola, attualmente senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale a Natale 2024. Con laattuale, il prossimo progetto didebutterà una settimana dopo Avatar 3 e Sonic the Hedgehog 3, che usciranno entrambi il 20 dicembre 2024. L'adattamento per il grande schermo del musical Wicked - Part One della Universal era precedentemente previsto per lo stesso fine settimana, ma lo studio ha recentemente anticipato ladial Giorno del Ringraziamento. ...

Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita del nuovo film diretto da. La pellicola, attualmente senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale a Natale 2024. Con la data attuale, il prossimo progetto didebutterà una settimana dopo Avatar 3 e Sonic

Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita del nuovo film diretto da Jordan Peele. La pellicola, attualmente senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale a Natale 2024. Con la data attuale, ...