Joachim di Danimarca si trasferisce a Washington, l'annuncio ufficiale (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo quattro anni a Parigi, il secondogenito della regina Margrethe II si trasferirà negli Stati Uniti. Ad attenderlo, un incarico all'Ambasciata danese, mentre il gossip ipotizza che questo ulteriore allontanamento da Copenaghen abbia a che fare con le recenti frizioni tra lui e la madre

