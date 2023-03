Jerry Calà nel mirino No Vax. Una risata li seppellirà (Di lunedì 20 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Nessuna battuta, niente sketch. Solo un breve e amaro tweet. L'ha scritto Jerry Calà, colpito da infarto la notte tra venerdì e sabato, e vittima di un'ondata di odio sui social da ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Nessuna battuta, niente sketch. Solo un breve e amaro tweet. L'ha scritto, colpito da infarto la notte tra venerdì e sabato, e vittima di un'ondata di odio sui social da ...

Jerry Calà nel mirino No Vax. Una risata li seppellirà "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Nessuna battuta, niente sketch. Solo un breve e amaro tweet. L'ha scritto Jerry Calà, colpito da infarto la notte tra venerdì e sabato, e vittima di un'ondata di odio sui social da parte dei soliti imbecilli. Ormai è così da un paio d'anni. Centinaia di sciacalli che ...