Jerry Calà, gli aggiornamenti dalla clinica dopo il malore: "Ha lasciato la terapia intensiva" (Di lunedì 20 marzo 2023) ' Jerry Cala per fortuna sta bene e ha lasciato la terapia intensiva'. È questo il bollettino aggiornato che il Professor Briguori, il medico della clinica di Napoli che con la sua equipe si è preso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Cala per fortuna sta bene e hala'. È questo il bollettino aggiornato che il Professor Briguori, il medico delladi Napoli che con la sua equipe si è preso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - infoitcultura : Che Tempo che Fa, Christian De Sica: 'Jerry Calà sta bene, ci siamo sentiti' - Mary0001964 : RT @pomeriggio5: Jerry Calà è stato colto da un malore durante la notte ed è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coro… - pomeriggio5 : Jerry Calà è stato colto da un malore durante la notte ed è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno ste… -