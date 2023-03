Jeremy Scott dice addio a Moschino (Di lunedì 20 marzo 2023) «Questi dieci anni da Moschino sono stati una meravigliosa celebrazione della creatività e della fantasia. Sono molto orgoglioso di quello che lascio al marchio». Con queste parole, lo stilista Jeremy Scott annuncia l’addio a Moschino, brand di cui è stato direttore creativo dal 2013. Con il suo stile giocoso, ironico e irriverente, Scott ha dato un importante contributo al rilancio del brand, fondato da Franco Moschino nel 1983 e oggi gestisto da Aeffe. Il presidente dell’azienda Massimo Ferretti ha dichiarato: «Sono stato molto fortunato ad avere avuto l'opportunità di lavorare con quella forza creativa che è Jeremy Scott. Vorrei ringraziarlo per la dedizione dimostrata in questi dieci anni all'eredità creativa di Franco ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) «Questi dieci anni dasono stati una meravigliosa celebrazione della creatività e della fantasia. Sono molto orgoglioso di quello che lascio al marchio». Con queste parole, lo stilistaannuncia l’, brand di cui è stato direttore creativo dal 2013. Con il suo stile giocoso, ironico e irriverente,ha dato un importante contributo al rilancio del brand, fondato da Franconel 1983 e oggi gestisto da Aeffe. Il presidente dell’azienda Massimo Ferretti ha dichiarato: «Sono stato molto fortunato ad avere avuto l'opportunità di lavorare con quella forza creativa che è. Vorrei ringraziarlo per la dedizione dimostrata in questi dieci anni all'eredità creativa di Franco ...

