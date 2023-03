Jennifer Lopez is back | ed è pronta a farci le scarpe

(Di lunedì 20 marzo 2023) Un abito da sogno per il party con il quale JLo presenta la sua nuova collezione di: luccicanti, glamorous e zeppatissime. Proprio come piacciono a lei

Cantante, attrice, madre moglie e anche imprenditrice:sembra essere una e centomila. Dopo aver passato diverse settimane a promuovere il film di cui è anche produttrice e visibile su Amazon Video, Un matrimonio esplosivo , in queste ore è ...Infatti l'attore adesso fa coppia con Chris Appleton, l'hair stylist di Kim Kardashian,e Ariana Grande . " Sono molto innamorato ", ha raccontato durante l'intervista Chris. 'Mi sento ...... un professionista nato proprio tra i banchi di Amici dodici anni fa e capace di costruirsi una carriera internazionale che lo ha portato a lavorare con artiste comee Taylor Swift , e ...

La collana di Jennifer Lopez con dedica a Ben Affleck Elle

Dopo lunghi mesi di saficio, lacrime, risate e qualche polemica per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, è arrivato il tanto atteso serale. Sono 15 i talenti in gara ...È passato più di un mese dalla notte dei Grammy Awards 2023 ma le facce annoiate di Ben Affleck che ha partecipato alla serata di gala insieme a Jennifer Lopez erano già entrate a far parte della cult ...