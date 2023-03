(Di lunedì 20 marzo 2023)– Si è tenuto, inweekend ad, il tradizionale evento dedicato ai “Fuochi di San”. E’ stata questa la prima occasione pubblica per il neoElena(Fdi), per incontrare i suoi concittadini assieme alla Giunta comunale, di cui fa parte. In visita ad, per l’occasione, anche il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Itri / Festa di San Giuseppe, assessore regionale Palazzo: “mio impegno far crescere eventi come questo” - luzmarinaotaola : RT @antoaurigemma: Con Sindaco Agresti, assessore Palazzo e @laura_corrotti a Festa dei Fuochi di San Giuseppe di Itri: celebrazione che un… - FratellidItalia : RT @antoaurigemma: Con Sindaco Agresti, assessore Palazzo e @laura_corrotti a Festa dei Fuochi di San Giuseppe di Itri: celebrazione che un… - MeleoFernando : RT @antoaurigemma: Con Sindaco Agresti, assessore Palazzo e @laura_corrotti a Festa dei Fuochi di San Giuseppe di Itri: celebrazione che un… - antoaurigemma : Con Sindaco Agresti, assessore Palazzo e @laura_corrotti a Festa dei Fuochi di San Giuseppe di Itri: celebrazione c… -

Unadi capodanno, perchè erano moltissimi i calendari che iniziano a contare i mesi dalla ... in provincia di Piacenza; a Mormanno , in provincia di Cosenza; a, in provincia di Latina, dove ...... erano finiti ko ad. È una macchina da gol questa squadra: ad oggi può vantare con una media ... Tre fischi ed unaper il Sora Laè scattata al triplice fischio dell'arbitro che ha ...... con il Gaeta quarto che a casa sua farà di tutto per impedire la. Certosa e Colleferro si ... Il Torrenova sfida il Formia alla caccia di punti salvezza, come pure l'che va a Villalba ...

In festa a Gaeta e Itri per le Favole di Gusto e i Fuochi di San Giuseppe ilmessaggero.it

Aveva pranzato con le sue due bambine e la moglie e poi aveva deciso di fare un giro in moto. E' morto così, nel giorno della festa del papà, il povero ...Un motociclista è morto in un incidente stradale lungo la strada regionale Valle del Liri nel Comune di Itri, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 marzo, ...