Italia-Ucraina under 21 amichevole: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Italia under 21 di mister Paolo Nicolato è pronta a tornare in campo nei prossimi giorni. Venerdì 24 marzo per gli Azzurrini in amichevole, ci sarà la Serbia a Backa Topola (calcio d’inizio alle ore 18). Tre giorni più tardi, ovvero lunedì 27 marzo, dopo 21 anni la Nazionale dei giovani calciatori tornerà allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria per affrontare l’Ucraina U21 (orario però ancora da definire). Due test di fondamentale importanza per l’Italia, che avrà l’opportunità di confrontarsi con due avversari in vista dell’Europeo che dal 21 giugno all’8 luglio si giocherà in Georgia e Romania. Nel proprio Gruppo, quello D, gli uomini di Nicolato avranno di fronte compagini come la Francia, la Norvegia e la Svizzera. Superare il girone non sarà di certo semplice e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) L’21 di mister Paolo Nicolato è pronta a tornare in campo nei prossimi giorni. Venerdì 24 marzo per gli Azzurrini in, ci sarà la Serbia a Backa Topola (calcio d’inizio alle ore 18). Tre giorni più tardi, ovvero lunedì 27 marzo, dopo 21 anni la Nazionale dei giovani calciatori tornerà allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria per affrontare l’U21 (però ancora da definire). Due test di fondamentale importanza per l’, che avrà l’opportunità di confrontarsi con due avversari in vista dell’Europeo che dal 21 giugno all’8 luglio si giocherà in Georgia e Romania. Nel proprio Gruppo, quello D, gli uomini di Nicolato avranno di fronte compagini come la Francia, la Norvegia e la Svizzera. Superare il girone non sarà di certo semplice e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La proposta di Orsini: siccome Putin non ha interesse a trattare, 'l'Italia deve rifiutarsi di inviare armi all'Ucr… - MarcoFattorini : Sanna Marin a Kyiv: «Nei programmi elettorali in vista delle elezioni di aprile in Finlandia nessuno dice che dobbi… - MarcoFattorini : Roberto Armaroli, uno degli chef italiani più amati in Ucraina, ha tenuto aperto il suo ristorante a Odesa anche so… - SamBresciano : RT @valy_s: Quindi.. l’#Italia sta addestrando, a Sabaudia ed in Sardegna,soldati UCRAINI per l’uso del sistema SAMP/T, dal costo di centin… - miriamartemisia : RT @ChanceGardi: 7. Se siete preoccupati per l'eticità di comprare un figlio in Ucraina, in Programma Premium è quello che fa per voi: Pa… -