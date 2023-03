Italia-Serbia Under 21 amichevole: programma, orario, tv (Di lunedì 20 marzo 2023) Doppia amichevole per l’Italia Under 21 in vista del prossimo Europeo d categoria che si svolgerà a giugno in Georgia e Romania. La prima sfida è in programma venerdì 24 marzo alle 18.00 in Serbia contro la nazionale locale. La gara di Backa Topola al momento non è ancora stata annunciata la copertura televisiva. Il ct azzurro Paolo Nicolato, in ogni caso, ha chiamato 28 giocatori tra cui cinque novità. Dopo la gara contro la Serbia, gli Azzurrini rientreranno in Italia sabato 25 marzo a Reggio Calabria dove il giorno successivo affronteranno l’Ucraina nel secondo test di questa finestra per le Nazionali. Di seguito calendario e programma dell’amichevole tra Serbia Under 21 e Italia ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Doppiaper l’21 in vista del prossimo Europeo d categoria che si svolgerà a giugno in Georgia e Romania. La prima sfida è invenerdì 24 marzo alle 18.00 incontro la nazionale locale. La gara di Backa Topola al momento non è ancora stata annunciata la copertura televisiva. Il ct azzurro Paolo Nicolato, in ogni caso, ha chiamato 28 giocatori tra cui cinque novità. Dopo la gara contro la, gli Azzurrini rientreranno insabato 25 marzo a Reggio Calabria dove il giorno successivo affronteranno l’Ucraina nel secondo test di questa finestra per le Nazionali. Di seguito calendario edell’tra21 e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Italia Under 21, c'è Baldanzi tra i 28 di Nicolato per le amichevoli con Ucraina e Serbia - infoitsport : Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Serbia e Ucraina - infoitsport : Italia U21, 5 debuttanti tra i convocati per Serbia e Ucraina - infoitsport : UNDER 21 - Italia, Miretti infortunato, salta le amichevoli con Serbia e Ucraina - LuciaDiMartin18 : RT @pierofassino: A Ochrid intesa informale tra #Serbia e #Kosovo sulla proposta dell'UE - sostenuta da Francia, Germania e Italia - per la… -