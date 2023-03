Italia, primo allenamento in vista delle gare con Inghilterra e Malta (Di lunedì 20 marzo 2023) Le due sfide valide per le Qualificazioni all’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024 stanno per iniziare. E proprio oggi la Nazionale Italiana guidata dal c.t. Roberto Mancini ha svolto la prima seduta di allenamento in vista dei prossimi impegni che tra pochissimi giorni porteranno gli Azzurri nuovamente su un terreno di gioco. Giovedì 23 marzo alle ore 20.45, infatti, l’Italia calcherà il campo del Maradona di Napoli per disputare il match contro l’Inghilterra. La gara valida per la prima giornata del Gruppo C, vedrà contrapposte due compagini che nel recente passato (si deve andare indietro sino al luglio del 2021) si sono affrontate proprio nella finale dell’ultimo Europeo, a Wembley. La gara tra Roberto Mancini e gareth Southgate non è dunque una novità, ma è passato diverso ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Le due sfide valide per le Qualificazioni all’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024 stanno per iniziare. E proprio oggi la Nazionalena guidata dal c.t. Roberto Mancini ha svolto la prima seduta diindei prossimi impegni che tra pochissimi giorni porteranno gli Azzurri nuovamente su un terreno di gioco. Giovedì 23 marzo alle ore 20.45, infatti, l’calcherà il campo del Maradona di Napoli per disputare il match contro l’. La gara valida per la prima giornata del Gruppo C, vedrà contrapposte due compagini che nel recente passato (si deve andare indietro sino al luglio del 2021) si sono affrontate proprio nella finale dell’ultimo Europeo, a Wembley. La gara tra Roberto Mancini eth Southgate non è dunque una novità, ma è passato diverso ...

