Italia, Mancini: “Vogliamo fare bene contro l’Inghilterra, è la prima volta senza Vialli” (Di lunedì 20 marzo 2023) Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano: “Italia-Inghilterra è una classica, loro hanno talento e tecnica perciò ci aspetta una sfida dura come tutte le altre. Voglio disputare una buona partita e iniziare al meglio il percorso di qualificazione agli Europei“. Mancini ha poi parlato dei giocatori che ha deciso di non convocare: “Zaccagni sta disputando un ottimo campionato e sta facendo bene. Non c’è una motivazione particolare alla base della mancata convocazione. Casale è bravo e continuiamo a seguirlo. Zaniolo ha ricominciato da poco a giocare e non ha ancora disputato gare interne. Verrà sicuramente chiamato se dovesse continuare a migliorare, stesso discorso per Kean“. “E’ la prima ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Roberto, ct della Nazionalena, ha parlato in conferenza stampa in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano: “-Inghilterra è una classica, loro hanno talento e tecnica perciò ci aspetta una sfida dura come tutte le altre. Voglio disputare una buona partita e iniziare al meglio il percorso di qualificazione agli Europei“.ha poi parlato dei giocatori che ha deciso di non convocare: “Zaccagni sta disputando un ottimo campionato e sta facendo. Non c’è una motivazione particolare alla base della mancata convocazione. Casale è bravo e continuiamo a seguirlo. Zaniolo ha ricominciato da poco a giocare e non ha ancora disputato gare interne. Verrà sicuramente chiamato se dovesse continuare a migliorare, stesso discorso per Kean“. “E’ la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - NicoSchira : Roberto #Mancini apre a nuovi oriundi in Nazionale: “Anni fa dissi che in Nazionale dovevano giocare i calciatori n… - Fantacalcio : Italia, Mancini: 'Retegui? Non ci aspettavamo dicesse di sì, ci sono pochi italiani che segnano'… - Gazzetta_it : Mancini: 'Non ci aspettavamo che Retegui dicesse di sì. Pochi italiani segnano' #Europei #ItaliaInghilterra - DiMarzio : #Italia | La conferenza stampa di #Mancini -